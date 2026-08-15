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Villas en venta en Foca, Turquía

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Villa 6 habitaciones en Foca, Turquía
Villa 6 habitaciones
Foca, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Piso 1/3
Espacioso Chalet Independiente con Aparcamiento en İzmir Foça Este proyecto redefine el conc…
$1,10M
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