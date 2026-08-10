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Propiedades residenciales en venta en Finike, Turquía

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apartamentos
9
10 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Finike, Turquía
Apartamento 1 habitación
Finike, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 68 m²
Diseñamos una vida más allá de tus sueños...Estos apartamentos de gran altura y las piscinas…
$180,099
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Apartamento en Finike, Turquía
Apartamento
Finike, Turquía
Área 255 m²
$18,60M
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Apartamento 1 habitación en Finike, Turquía
Apartamento 1 habitación
Finike, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 71 m²
El proyecto Prestige Villas consta de 5 villas independientes con piscina privada construida…
Precio en demanda
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Finike, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Finike, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
El complejo se encuentra en Antalya/Finike, el complejo se completó en el 2o trimestre de 20…
$157,567
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Apartamento 2 habitaciones en Finike, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Finike, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/5
$2,67M
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Apartamento 1 habitación en Finike, Turquía
Apartamento 1 habitación
Finike, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 55 m²
El proyecto Prestige Villas consta de 5 villas independientes con piscina privada construida…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Finike, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Finike, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/6
Apartamentos con Vistas al Mar y a las Montañas en un Complejo en Antalya Finike Los apartam…
$171,846
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Apartamento 3 habitaciones en Finike, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Finike, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/6
El complejo fue construido en Antalya/Finike en el 3er trimestre de 2024. El complejo está s…
$153,987
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Apartamento 2 habitaciones en Finike, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Finike, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$56,319
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Villa 4 habitaciones en Finike, Turquía
Villa 4 habitaciones
Finike, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
? Karghydzhak   Sea, Kale and mountains   A separate villa with its territory   3+1…
$448,285
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