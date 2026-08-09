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Casas del mar en Venta en Fethiye, Turquía

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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
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Habitaciones 4
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
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Villa 5 habitaciones en Faralya, Turquía
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Dormitorios 4
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Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
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Casa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Casa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
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Dúplex 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Piso 3/3
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Fethiye, Turquía
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Área 200 m²
Número de plantas 2
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