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Propiedades residenciales en venta en Erzurum, Turquía

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Senkaya
5
5 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Gulveren, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Gulveren, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Antalya. Esta exquisita propiedad abarca 66 m2,…
$174,497
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Apartamento 3 habitaciones en Gulveren, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gulveren, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Antalya. Esta exquisita propiedad abarca 160 m2…
$616,557
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Apartamento 2 habitaciones en Gulveren, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gulveren, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Antalya. Esta exquisita propiedad abarca 99 m2,…
$331,214
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Apartamento en Gulveren, Turquía
Apartamento
Gulveren, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Los apartamentos de lujo se encuentran en Kepez, Barrio Gulveren, Antalya, dentro de un comp…
$577,004
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Apartamento 2 habitaciones en Gulveren, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gulveren, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Antalya. Esta exquisita propiedad abarca 92 m2,…
$269,040
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