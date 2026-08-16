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Propiedades residenciales en venta en Erdemli, Turquía

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Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Área 35 m²
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$45,078
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Apartamento 4 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 4
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Área 185 m²
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$6,22M
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Estudio 1 habitación en Erdemli, Turquía
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 4/10
$43,922
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Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 8/10
$46,812
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Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 8/10
$45,078
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 5/10
$45,656
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Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 5/10
$45,656
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 2/12
$2,55M
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Erdemli, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
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Elvanli, Turquía
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$46,234
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Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Erdemli, Turquía
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Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Elvanli, Turquía
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Área 35 m²
Piso 1/10
$42,766
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Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso -1/10
$43,344
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Apartamento 1 habitacion en Erdemli, Turquía
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Dormitorios 1
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
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Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
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Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
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Piso 6/10
$46,234
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 10/15
$4,07M
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Apartamento 1 habitación en Elvanli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 6/10
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Habitaciones 2
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Piso 1/8
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Piso -1/10
$43,344
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Apartamento 3 habitaciones
Elvanli, Turquía
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 4/10
$89,000
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