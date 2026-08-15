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Villas en venta en Dikili, Turquía

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Villa 5 habitaciones en Dikili, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dikili, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 3
$14,05M
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