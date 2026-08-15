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Edificio de apartamentos Infinity Çandarlı
Candarli Mahallesi, Turquía
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$71,000
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Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Opportunidad de inversión exclusiva con acceso privado a la playaDonde la arquitectura moderna se encuentra con el azul infinitoExperimente una vida definida por serenidad, elegancia y naturaleza impresionante en Infinity Çandarlı. Ubicado en las tranquilas orillas del distrito Çandarlı de I…
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