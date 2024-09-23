Piso en edificio nuevo Infinity Çandarlı

Opportunidad de inversión exclusiva con acceso privado a la playa

Donde la arquitectura moderna se encuentra con el azul infinito

Experimente una vida definida por serenidad, elegancia y naturaleza impresionante en Infinity Çandarlı. Ubicado en las tranquilas orillas del distrito Çandarlı de Izmir, este proyecto ofrece una fusión única de la vida moderna y la belleza natural. Diseñado para aquellos que buscan despertar al sonido de los pájaros y presenciar los mesmerizantes atardeceres egeos de sus terrazas privadas, Infinity Çandarlı es más que una residencia, es una promesa de un futuro pacífico.

Descripción del proyecto " Servicios Premium se extienden a través de un vasto 6,189.99 m2 parcela, este prestigioso desarrollo consta de 9 bloques contemporáneos con un total de 153 residencias. Cada detalle ha sido meticulosamente elaborado para proporcionar comodidad y lujo, con:

Zona exclusiva de playa privada: Disfrute de las aguas cristalinas del Egeo en el propio espacio de playa dedicado del proyecto.

Bloques de 4 pisos para un estilo de vida boutique y elite.

Espaciosas zonas de estar con terrazas con vistas al "azul infinito".

Instalaciones sociales in situ, incluyendo una piscina y hermosos jardines.

Un equilibrio perfecto de "Elegancia, Vista y Paz".

Disponibilidad limitada – Potencial de alta inversión El proyecto ha visto inmenso interés, y estamos orgullosos de anunciar que todas las 2+1 unidades son oficialmente SOLD OUT. Actualmente tenemos un número muy limitado de 1+1 apartamentos restantes.

Rango de precios: desde $71,000 USD a $82,000 USD.

Fecha de finalización estimada: 2028 de junio.

Ubicación estratégica & Conectividad Infinity Çandarlı ofrece la escapada perfecta sin estar aislado de los principales centros urbanos y centros de viaje:

Çandarlı Center: 10 km

Dikili Center: 23 km

İzmir City Center: 98 km

Aeropuerto de Edremit: 98 km

Aeropuerto Internacional Adnan Menderes (Izmir): 130 km

Ayvalık: 63 km

¿Por qué invertir en Çandarlı? Çandarlı se está convirtiendo rápidamente en una de las regiones costeras más buscadas en Turquía, ofreciendo un importante potencial de apreciación del capital para los inversores. Ya sea que usted está buscando una casa de vacaciones tranquila o una oportunidad de inversión de alto rendimiento, Infinity Çandarlı es la opción ideal.

Reserve su lugar en el infinito hoy. Contáctenos para información detallada y para asegurar su unidad.