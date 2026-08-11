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Propiedades residenciales en venta en Derince, Turquía

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2 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Kasikci Mahallesi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kasikci Mahallesi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 184 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$816,443
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Apartamento 4 habitaciones en Kasikci Mahallesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kasikci Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 112 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Kocaeli, Turquía
$269,426
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