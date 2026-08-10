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Propiedades residenciales en venta en Demre, Turquía

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2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Demre, Turquía
Villa 4 habitaciones
Demre, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Villa 3 + 1 con una maravillosa vista panorámica del mar. El increíble ambiente de exquisito…
$1,485
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Villa 3 habitaciones en Demre, Turquía
Villa 3 habitaciones
Demre, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 3
¡Bienvenido a Kekova Villa, uno de los establecimientos más lujosos de Demra y en la costa m…
$2,474
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