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Áticos con piscina en Venta Central Anatolia Region, Turquía

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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 1/5
$207,567
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Parámetros de las propiedades en Central Anatolia Region, Turquía

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