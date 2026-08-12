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Castillos del mar en venta en Turquía

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Castillo 4 habitaciones en Oba, Turquía
Castillo 4 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
¡La villa es objeto de patrimonio histórico! Cerca de la villa hay una iglesia histórica del…
$2,65M
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Parámetros de las propiedades en Turquía

con Jardín
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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