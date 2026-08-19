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Locales comerciales en venta en Cankaya, Turquía

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Propiedad comercial 512 m² en Cankaya, Turquía
Propiedad comercial 512 m²
Cankaya, Turquía
Área 512 m²
Número de plantas 5
Lujoso centro de negocios con alto potencial de alquiler en Ankara Ankara, ubicada en el cor…
$2,06M
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