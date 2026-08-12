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Bungalow en la montaña en venta en Turquía

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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Piso 1/1
Casas de Montaña en El Bosque en Bursa Osmangazi Las casas se encuentran cerca de la zona ho…
$633,630
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Seydikemer, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 1
Amplias villas de 3 dormitorios con jardín privado en Muğla Seydikemer es un distrito de la …
$359,088
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Aegean Region, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Aegean Region, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 1
Villa moderna de lujo de 3 dormitorios con jardín privado y piscina en venta directamente de…
$250,000
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