Villas en venta en Artvin, Turquía

4 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtiene: Villas en la zona de Pa…
$777,820
Villa 3 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 3 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 1/9
Lo que tienes: Villa de lujo en la zona de Konakla. En construcción: La construcción del co…
$322,701
Villa 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Villa 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 384 m²
Piso 1
Para la ciudadanía Lo que tienes: Usted se convierte en el propietario de una exclusiva vil…
$971,915
Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de clase Premium …
$634,273
Parámetros de las propiedades en Artvin, Turquía

