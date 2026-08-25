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Tiendas en venta en Beyoglu, Turquía

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bienes raíces comerciales
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Tienda 87 m² en Beyoglu, Turquía
Tienda 87 m²
Beyoglu, Turquía
Área 87 m²
Número de plantas 9
Tienda con Amplia Zona de Uso en la Calle Principal de Beyoğlu Las tiendas comerciales están…
$429 611
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