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Locales comerciales en venta en Beykoz, Turquía

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 500 m² en Beykoz, Turquía
Propiedad comercial 500 m²
Beykoz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 500 m²
Número de plantas 2
Hotel de Alta Rentabilidad en Beykoz Estambul Este hotel está ubicado en Beykoz, un popular …
$5,95M
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Propiedad comercial 1 502 m² en Beykoz, Turquía
Propiedad comercial 1 502 m²
Beykoz, Turquía
Área 1 502 m²
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$14,16M
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