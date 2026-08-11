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Villas en venta en Basiskele, Turquía

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Villa 8 habitaciones en Basiskele, Turquía
Villa 8 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 427 m²
Número de plantas 4
Villas en Venta en un Prestigioso Complejo en Başiskele, Kocaeli Başiskele es un distrito ub…
$842,802
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Villa 6 habitaciones en Basiskele, Turquía
Villa 6 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
$188,049
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