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Propiedades residenciales en venta en Bartin, Turquía

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2 propiedades total found
Apartamento en Bartın, Turquía
Apartamento
Bartın, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Descubra su casa de ensueño en el corazón de Muratpasa, Antalya, con nuestro impresionante p…
$144,564
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Amasra, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Amasra, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
$67,969
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Parámetros de las propiedades en Bartin, Turquía

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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