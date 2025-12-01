Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Balıkesir
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Balikesir, Turquía

Edremit
53
Bigadic
16
Burhaniye
3
Apartamento Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Inonu Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Inonu Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3/3
$10,96M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en , Turquía
Apartamento 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 3/4
$5,40M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en , Turquía
Apartamento 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 3/4
$7,31M
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Apartamento 6 habitaciones en , Turquía
Apartamento 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 4/4
$4,47M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Balikesir

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Balikesir, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir