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Propiedades residenciales en venta en Arnavutkoy, Turquía

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3 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Hicret Mahallesi, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Hicret Mahallesi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Bienvenido a una experiencia de vida excepcional en istanbul. Esta exquisita propiedad abarc…
$249,561
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 171 m²
$5,52M
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Casa 5 habitaciones en Arnavutkoy, Turquía
Casa 5 habitaciones
Arnavutkoy, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 288 m²
Arnavutkoy, situado en la parte norte de istanbul, es conocido por su ambiente tranquilo, lo…
$1,22M
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