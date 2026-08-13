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Propiedades residenciales en venta en Amasra, Turquía

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1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Amasra, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Amasra, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
$67,969
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