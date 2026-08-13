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Propiedades residenciales en venta en Altintas, Turquía

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apartamentos
14
15 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Altintas, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Altintas, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
39 apartamentos y 88 apartamentos residenciales. Este proyecto de lujo, en asociación con la…
$201,269
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Apartamento 1 habitacion en Altintas, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Altintas, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Descubra el epítome de lujo que vive en el corazón de Antalya con nuestro último desarrollo …
$210,147
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Apartamento en Altintas, Turquía
Apartamento
Altintas, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Situado en el centro de inversión emergente de Antalya, Altıntas, estos lujosos apartamentos…
$147,812
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Apartamento en Altintas, Turquía
Apartamento
Altintas, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Experiencia de lujo viviendo en los apartamentos extraordinariamente bien diseñados situados…
$160,313
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Apartamento 1 habitacion en Altintas, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Altintas, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descubra un proyecto de inversión de alta calidad en Altıntas, Antalya, que incluye 39 apart…
$200,525
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Apartamento 1 habitacion en Altintas, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Altintas, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Invierte en propiedades hoteleras de lujo en Altıntas, el nuevo centro residencial y de inve…
$376,567
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Apartamento 1 habitacion en Altintas, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Altintas, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descubra un proyecto de inversión de alto valor en Altıntas, Antalya, que incluye 39 apartam…
$200,525
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Apartamento 1 habitacion en Altintas, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Altintas, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Invierte en lujo con nuestras propiedades de concepto de habitación hotelera en Altıntas, el…
$376,567
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Apartamento 1 habitacion en Altintas, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Altintas, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
101 elegantes habitaciones ubicadas en tres bloques residenciales y una cuadra de hotel en u…
$377,964
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Apartamento 2 habitaciones en Altintas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Altintas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Altıntaş, Antalya, Turquía
$131,014
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Apartamento 1 habitacion en Altintas, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Altintas, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descubra un proyecto de inversión de alto valor en Altıntas, Antalya, con 39 apartamentos de…
$199,409
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Apartamento en Altintas, Turquía
Apartamento
Altintas, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descubre el atractivo de apartamentos bien diseñados en Altıntas, Aksu, uno de los centros r…
$198,798
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Apartamento 1 habitacion en Altintas, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Altintas, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Invierte en lujo con nuestras propiedades de concepto de habitación hotelera en Altıntas, el…
$380,082
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Apartamento en Altintas, Turquía
Apartamento
Altintas, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Situado dentro de un nuevo centro residencial prometedor en el distrito de Altıntas, este ap…
$211,811
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Apartamento en Altintas, Turquía
Apartamento
Altintas, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
El elegante inmueble se encuentra en Altintas, una zona moderna y de rápido desarrollo en el…
$203,573
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