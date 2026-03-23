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Propiedades residenciales en venta en Akyurt, Turquía

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Akyurt, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akyurt, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 14
Apartamentos Seguros de 1 Dormitorio con Concepto Mall en Akyurt Ankara Los apartamentos est…
$102,067
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