Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Residencial
  4. Villa
  5. Piscina

Villas con piscina en venta en Tailandia

;
Phuket
8
Ko Samui
88
Provincia de Phuket
1854
Provincia de Chon Buri
141
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
137 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
TOP TOP
Villa 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Número de plantas 1
Introduciendo una nueva villa de una sola planta en un estilo tropical moderno - una combina…
$594,450
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 462 m²
Número de plantas 2
Experimente el epítome de la elegancia y la comodidad en esta lujosa villa de dos plantas de…
$884,114
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
VIEW OZONE VILLA – Bang Tao / Cherng TalayVilla de piscina moderna de 3 dormitorios – Totalm…
$913,148
VAT
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 292 m²
Número de plantas 3
Venta es una casa moderna en un complejo cerrado con infraestructura desarrollada en una de …
$477,440
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Fully furnished modern villa for sale in a private gated community. Excellent location in a …
$487,700
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 5 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 2
Sobre el proyecto: Esta es una colección de 10 villas de dos plantas en la ladera occidental…
$2,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
Ć TRICHADA BREEZE – VILLA 18Villa de lujo de 4 dormitorios – lista para entrar★★★ LISTE EXCL…
$1,17M
VAT
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
🏡 Villa de lujo en Prestigioso Layan Hills Estate – Super Views & Prime LocationDescubra la …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 042 m²
Número de plantas 1
A Private Hillside Villa Collection in Layan, PhuketSituado entre colinas exuberantes en la …
$2,71M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa, totalmente amueblada, moderna villa de dos pisos con una hermosa piscina y ubicación…
$475,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 5 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
VIEW BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLAVilla Premium de 4 dormitorios★★★ ONE OF THE LARGES…
$1,35M
VAT
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 1
Villa moderna de 3 dormitorios con piscina privada en un complejo boutique de sólo 8 casas -…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 355 m²
Número de plantas 1
Lujosa villa de 3 dormitorios con piscina privada en una zona tranquila y tranquila de Phuke…
$988,912
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 356 m²
Número de plantas 2
Tenga tiempo para inscribirse en un nuevo proyecto en la etapa de presale al precio más bajo…
$482,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Presentamos a su atención una moderna villa de lujo con notas de estilo tailandés-balinese, …
$595,448
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
Ć TRICHADA BREEZE – VILLA 22Villa de lujo de 4 dormitorios – lista para entrar★★★ LISTE EXCL…
$1,11M
VAT
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 285 m²
Número de plantas 1
Venta una hermosa villa con zona de renovación de diseño de 285 metros cuadrados. Villa se e…
$769,247
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta de una villa moderna de dos plantas en un nuevo complejo. La combinación perfecta de c…
$399,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 5 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
VIEW BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLAVilla Premium de 4 dormitorios★★★ ONE OF THE LARGES…
$1,38M
VAT
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 602 m²
Número de plantas 2
🏡 Zenithy Pool Villa Silencioso oportunidad de reventa━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━✨ Villa de 2 pis…
$691,354
VAT
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 988 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos para la compra de una villa de diseño en la prestigiosa zona Bang Tao / Laguna, cr…
$1,93M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 209 m²
Número de plantas 1
Invierte en una villa única con una piscina privada y un diseño impresionante en una de las …
$470,228
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 6 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 300 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una villa en la prestigiosa zona turística de Laguna / Bang Tao, dentro de una com…
$4,17M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 456 m²
Número de plantas 2
Una villa de dos pisos en un estilo tropical moderno con 4 dormitorios y una piscina privada…
$622,210
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 3 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 1
Villa moderna en un complejo privado en las colinas de la zona de Naithon. El diseño combina…
$432,700
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 6 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 256 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta una villa en la prestigiosa zona Laguna / Bang Tao (Phuket). La propied…
$2,26M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 310 m²
Número de plantas 2
🏡 Casa de Monte es una exclusiva comunidad de villa boutique inspirada en la arquitectura it…
$347,863
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
RESUMEN BOTANICA MODERN LOFT 2 – Bang Tao / Cherng TalayNueva Villa de 3 dormitorios con pis…
$796,432
VAT
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 1
Oferta caliente: 15,5 millones de baht en lugar de 16,9 millones de baht!Moderna villa de un…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Número de plantas 1
Una nueva villa moderna en venta en un complejo de habitaciones cerca de la playa de Nai Yan…
$456,642
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram

Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir