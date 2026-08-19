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Villas en venta en Provincia de Phang Nga, Tailandia

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28 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Ban Sam Chong, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Sam Chong, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
Sólo hay 15 villas de lujo con piscina privada. Esta zona se está desarrollando activamente …
$566,000
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Villa 6 habitaciones en Provincia de Phang Nga, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Provincia de Phang Nga, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 988 m²
Número de plantas 1
Situado directamente en las arenas prístinas de la playa de Natai, a solo 15 minutos del pue…
$8,57M
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Villa 3 habitaciones en Ban Po Daeng, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Po Daeng, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 368 m²
Número de plantas 1
Exclusiva colección de villas de lujo en la piscina privada dentro del plan maestro Aquella …
$1,42M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 1 habitación en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 1 habitación
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1/2
Billetes a Phuket y atrás como regalo! *Quién es adecuado para:Ideal para aquellos que busca…
$968,301
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Villa 1 habitación en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 1 habitación
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Ideal for those looking for a com…
$377,547
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Villa 3 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 585 m²
Piso 1/1
¡Regalo de billetes de ida y vuelta a Phuket!*Apto para:Ideal para quienes aprecian unas vac…
$1,99M
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TekceTekce
Villa 2 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it is suitable for: Ideal for those seeking a co…
$918,476
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Villa 5 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 053 m²
Piso 1/2
¡Phuket y billetes de ida y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes bus…
$4,42M
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Villa 3 habitaciones en Ban Po Daeng, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Po Daeng, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 521 m²
Piso 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,75M
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Villa 2 habitaciones en Ban Po Daeng, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Ban Po Daeng, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 368 m²
Piso 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,18M
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Villa 5 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 053 m²
Piso 1/2
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* Para quién es adecuado: Ideal para quienes buscan…
$5,17M
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Villa 3 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 615 m²
Piso 1/3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para los amantes de unas vacacio…
$3,01M
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Villa 2 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Piso 1/2
¡Phuket y billetes de ida y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes bus…
$794,835
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Villa 5 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 053 m²
Piso 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Ideal for those looking for a com…
$5,30M
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Villa 5 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 053 m²
Piso 1/2
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* Para quién es adecuado: Ideal para quienes buscan…
$5,17M
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Villa 6 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 823 m²
Piso 1/3
To the sea 10 m, Income guarantee 4%About the complex:The complex on the Andaman Sea coast i…
$6,77M
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Villa 2 habitaciones en Ban Po Daeng, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Ban Po Daeng, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 430 m²
Piso 1/2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es:Ideal para personas adineradas que busc…
$1,42M
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Villa 6 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 823 m²
Piso 1/3
A 10 m del mar, Renta garantizada del 4%Sobre el complejo:El complejo en la costa del mar de…
$6,73M
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Villa 3 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 585 m²
Piso 1/1
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Suitable for: Ideal for those who appreciate an exclusive …
$2,21M
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Phang Nga, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phang Nga, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 850 m²
Piso 1/2
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* Para quién es: El proyecto es ideal para personas…
$5,68M
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Phang Nga, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phang Nga, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 850 m²
Piso 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it is for: The project is ideal for discerning i…
$5,65M
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Villa 3 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 615 m²
Piso 1/1
¡Regalo de billetes de ida y vuelta a Phuket!*Apto para:Ideal para quienes aprecian unas vac…
$2,94M
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Villa 2 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 1/2
¡Phuket y billetes de ida y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes bus…
$942,306
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Villa 2 habitaciones en Ban Po Daeng, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Ban Po Daeng, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 368 m²
Piso 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,19M
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Villa 3 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 585 m²
Piso 1/3
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it for: Ideal for connoisseurs of exclusive a…
$2,15M
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Villa 4 habitaciones en Ban Po Daeng, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Ban Po Daeng, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 644 m²
Piso 1/2
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* Para quién es: Ideal para personas adineradas que…
$1,99M
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Villa 3 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 585 m²
Piso 1/3
Billetes a Phuket y atrás como regalo! *Para quién es:Ideal para conocedores de vacaciones e…
$2,27M
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Villa 3 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 615 m²
Piso 1/3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para los amantes de unas vacacio…
$3,44M
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Phang Nga, Tailandia

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