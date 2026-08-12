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Villas en venta en Provincia de Phuket, Tailandia

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Phuket
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Choeng Thale
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Si Sunthon
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Rawai
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1 854 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
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Villa 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Número de plantas 1
Introduciendo una nueva villa de una sola planta en un estilo tropical moderno - una combina…
$594,450
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Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 910 m²
Luxurious Living in the Heart of Cape YamuUbicado dentro de la prestigiosa Cape Yamu peninsu…
$7,64M
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Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 424 m²
Imagínese despertarse a las impresionantes vistas botánicas de su villa privada de lujo, tom…
$1,30M
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Villa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 76 m²
Número de plantas 1
Villa lista con piscina y arrendatario en Rawai, Phuket!¡Venta del dueño!Una rara oportunida…
$157,623
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Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 424 m²
Imagínese despertarse a las impresionantes vistas botánicas de su villa privada de lujo, tom…
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 491 m²
Ubicado dentro del enclave sereno de Sai Taan Estate en el codiciado distrito de Bang Tao de…
$2,06M
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
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Ubicado dentro del enclave sereno de Sai Taan Estate en el codiciado distrito de Bang Tao de…
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Villa en Pa Khlok, Tailandia
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Luxurious Living in the Heart of Cape YamuUbicado dentro de la prestigiosa Cape Yamu peninsu…
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
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Ubicado dentro del enclave sereno de Sai Taan Estate en el codiciado distrito de Bang Tao de…
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Villa en Pa Khlok, Tailandia
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Pa Khlok, Tailandia
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Luxurious Living in the Heart of Cape YamuUbicado dentro de la prestigiosa Cape Yamu peninsu…
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Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 424 m²
Imagínese despertarse a las impresionantes vistas botánicas de su villa privada de lujo, tom…
$1,30M
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Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 455 m²
Amplia villa con 4 dormitorios y una piscina en la prestigiosa zona de Bang Tao!Una oportuni…
$1,45M
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Villa 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 276 m²
Número de plantas 1
Complejo boutique de 16 villas modernas con 3-4 habitaciones en Pru Jampa
$425,000
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 462 m²
Número de plantas 2
Experimente el epítome de la elegancia y la comodidad en esta lujosa villa de dos plantas de…
$884,114
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Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
VIEW OZONE VILLA – Bang Tao / Cherng TalayVilla de piscina moderna de 3 dormitorios – Totalm…
$913,148
VAT
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Villa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 292 m²
Número de plantas 3
Venta es una casa moderna en un complejo cerrado con infraestructura desarrollada en una de …
$477,440
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Villa 4 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 423 m²
Número de plantas 2
Estas villas en Manica, Bangtao se caracterizan por la simplicidad y la elegancia. Las villa…
$912,000
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Villa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Fully furnished modern villa for sale in a private gated community. Excellent location in a …
$487,700
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Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 472 m²
Número de plantas 2
Villa con 4 dormitorios y 5 baños en el complejo Aya Luxury Pool Villa ocupa 2,5 plantas: en…
$1,11M
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Villa en Si Sunthon, Tailandia
Villa
Si Sunthon, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 428 m²
Amber Chamber es una lujosa comunidad de villa de laderas en el centro de Phuket, diseñada p…
$987,675
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 441 m²
Piso 1/1
Un nuevo complejo de villas en estilo balinés se encuentra en la zona verde de Layyan, rodea…
$1,18M
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Villa 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Número de plantas 3
Idealmente situado en una tranquila ladera cerca de Patong, Tri Trang y las playas del Paraí…
$1,01M
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Villa 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
Número de plantas 1
Abuela Villa es un exclusivo desarrollo boutique que comprende sólo cuatro lujosas villas de…
$548,000
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Villa 5 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 2
Sobre el proyecto: Esta es una colección de 10 villas de dos plantas en la ladera occidental…
$2,02M
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Villa moderna en una colina con vistas panorámicas a las montañas y al valleInformación clav…
$4,15M
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Villa 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Número de plantas 1
Una colección exclusiva de 8 villas de piscina privada inspirada en la emblemática geometría…
$609,000
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Villa 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
Ć TRICHADA BREEZE – VILLA 18Villa de lujo de 4 dormitorios – lista para entrar★★★ LISTE EXCL…
$1,17M
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Villa 3 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 229 m²
Número de plantas 2
MORI es un moderno proyecto de villa inspirado en el lujo minimalista atemporal, diseñado pa…
$404,000
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Villa 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
🏡 Villa de lujo en Prestigioso Layan Hills Estate – Super Views & Prime LocationDescubra la …
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 779 m²
Número de plantas 2
Villas de 325 a 780 m2, con un precio de 48,2 millones de baht (1,37 millones de USD). Descu…
$3,67M
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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