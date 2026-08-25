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Villas en venta en Pa Tong, Tailandia

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6 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Número de plantas 3
Idealmente situado en una tranquila ladera cerca de Patong, Tri Trang y las playas del Paraí…
$1,01M
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Villa 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Colección exclusiva de sólo 22 villas de lujo con piscina privada, perfectamente situada en …
$802 000
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Villa 4 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 467 m²
Piso 1/2
700 m to the seaAbout the complex:This exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4, an…
$1,05M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 354 m²
Piso 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,05M
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Villa 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 355 m²
Piso 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,31M
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Villa 4 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 398 m²
Piso 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,77M
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