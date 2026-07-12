Villas cerca del club de golf en venta en Tailandia

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Phuket
8
Ko Samui
94
Provincia de Phuket
2219
Provincia de Chon Buri
203
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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 292 m²
Número de plantas 3
Venta es una casa moderna en un complejo cerrado con infraestructura desarrollada en una de …
$477,440
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