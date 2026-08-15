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Villas en venta en Provincia de Chon Buri, Tailandia

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Pattaya City
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Nong Prue
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Bang Lamung
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Bang Sare
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141 propiedad total found
Villa en mab fakthxng, Tailandia
Villa
mab fakthxng, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Piso 1/1
Casa en el popular pueblo de Baan Dusit Pattaya - 1. En el territorio: piscina al aire libre…
$404,718
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
$362,475
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Villa en Pong, Tailandia
Villa
Pong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Piso 1/1
Acogedora casa de una planta en venta en Raviporn City Home Village, East Pattaya Raviporn C…
$355,351
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Bang Sare, Tailandia
Villa
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villas exclusivas con piscina para la vida que soñaste. Layan Bangsare Playa es un proyecto …
$423,842
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 1/1
Villa de 1 plantas con 4 dormitorios y una gran piscina, gran salón, jardín. La gran zona de…
$1,15M
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Villa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Número de plantas 2
Una oportunidad única para invertir en villas de lujo con alto potencial de rendimiento en N…
$261,205
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DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 393 m²
Piso 2/2
Ámbar con 3 dormitorios, todos con baños, menos significa más, donde la comodidad se combina…
$885,042
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Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Venta urgente de villa en Pattaya 🔥 ¡Oferta exclusiva! El propietario está regresando a su …
$222,989
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Villa en Pong, Tailandia
Villa
Pong, Tailandia
Experimente el epítome de lujo viviendo en esta impresionante villa nueva en Bang Lamung, Ch…
$710,592
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 480 m²
Piso 2/2
Villa de 2 plantas con 5 dormitorios y una gran piscina, un gran salón, un jardín, así como …
$2,49M
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Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 500 m²
Piso 1/1
Villa con 6 dormitorios y 7 baños, Gran piscina privada, zona privada de 1600 metros cuadrados
$845,015
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Villa en Bang Sare, Tailandia
Villa
Bang Sare, Tailandia
$333,398
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Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Piso 1/1
Venta de una casa de una sola planta en un pueblo popular. La casa tiene 4 dormitorios y 5 b…
$577,724
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 2/2
Villa con piscina en venta en reconstrucción. Central Park 4 se encuentra en Tungklom Talman…
$444,300
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 1
2 dormitorios Casa cerca de The Maple Pattaya Playa es un complejo residencial que ofrece ca…
$255,728
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Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 2/2
$816,107
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Villa en Nong Prue, Tailandia
Villa
Nong Prue, Tailandia
Villa de 2 pisos, superficie total 402 metros cuadrados, con 5 dormitorios y 5 baños, aparca…
$505,442
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Villa en Ban Chak Ngaeo, Tailandia
Villa
Ban Chak Ngaeo, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 1
Villa de una sola planta con piscina y jardín en Garden Villa - 9 en el distrito de Huay Yai…
$618,195
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Villa en Ban Chak Ngaeo, Tailandia
Villa
Ban Chak Ngaeo, Tailandia
Muy bien cuidada, amueblada y acogedora villa de dos dormitorios. Una amplia terraza, una co…
$58,869
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Villa en Bang Lamung, Tailandia
Villa
Bang Lamung, Tailandia
Experiencia vida elevada en Rong Po con esta villa moderna recientemente construida, pensada…
$150,342
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 1/1
Casa en Thai Charming Home, Pattaya Amplia casa de dos plantas con una superficie total de 2…
$260,176
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
El LAKE es un moderno pueblo de campo, que se encuentra en una parcela enorme de tierra de 1…
$338,006
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Villa en mab fakthxng, Tailandia
Villa
mab fakthxng, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 2/2
Casa de 2 plantas en el popular pueblo de Baan Dusit Pattaya - 1 en un enorme territorio de …
$398,491
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Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Nueva Villa de Piscinas en alquiler en Pattaya ciudad! 2 minutos a Soi Baukao 5mins a Centra…
$4,460
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Villa en Nong Prue, Tailandia
Villa
Nong Prue, Tailandia
Deja de quejarte, es lo que esperabas. Si quieres una villa en Pattaya que puedas entrar a …
$222,989
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Piso 1/1
Villa moderna amueblada con piscina en venta en Panalee Banna Village, Huai Yai, Pattaya Ofr…
$489,219
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Piso 2/2
Villa con piscina en Hansa Paradise Hill, Pattaya Esta villa moderna es una solución prepara…
$573,721
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Villa en Nong Prue, Tailandia
Villa
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Piso 1/1
Parkside Pool Villas es un proyecto exclusivo de 25 casas privadas cerca del lago Mabprachan…
$618,195
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Piso 2/2
$618,195
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Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
$1,66M
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Chon Buri, Tailandia

con Jardín
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