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Villas en venta en Kathu, Tailandia

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Patong
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Pa Tong
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56 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Número de plantas 3
Idealmente situado en una tranquila ladera cerca de Patong, Tri Trang y las playas del Paraí…
$1,01M
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Villa 4 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 548 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo modernas en la prestigiosa zona de Kamala, rodeadas de vegetación tropical y …
$1,12M
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Villa en Kamala, Tailandia
Villa
Kamala, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Situado en una tranquila zona residencial a pocos minutos de Kamala Beach, esta propiedad es…
$690,435
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Villa en Kamala, Tailandia
Villa
Kamala, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Situado en las colinas de Kamala, esta villa de 3 dormitorios, piscina de 3 baños ofrece una…
$750,735
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Villa en Kathu, Tailandia
Villa
Kathu, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Esta villa de estilo moderno de nueva construcción en Kathu ofrece una rara combinación de d…
$1,02M
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Villa 3 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 372 m²
Número de plantas 1
41 villas de lujo en una de las zonas más prestigiosas de Phuket — Kamala Beach, dentro de l…
$1,19M
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Villa 5 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Villa exclusiva con cascada y vistas panorámicas al marCaracterísticas clave🌅 Vistas panorám…
$14,90M
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Villa 4 habitaciones en Kathu, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Kathu, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Número de plantas 2
Exclusiva comunidad cerrada de 15 villas inteligentes privadas con diseño tropical, sistemas…
$578,000
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Villa 6 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 10
Área 4 920 m²
Baan Banyan - villa de lujo con vistas panorámicas al mar en Cabo Kamala, MillonarioBaan Ban…
$15,00M
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Villa en Kamala, Tailandia
Villa
Kamala, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
Descubre lo último en lujo tropical viviendo en Botanica MontAzure – un prestigioso nuevo de…
$1,17M
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Villa 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Colección exclusiva de sólo 22 villas de lujo con piscina privada, perfectamente situada en …
$802,000
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Villa en Kamala, Tailandia
Villa
Kamala, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 454 m²
Ubicado en el enclave sereno de Kamala, Phuket, Botanica MontAzure presenta una exclusiva co…
$1,60M
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Villa 4 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta de una villa moderna de dos plantas en un nuevo complejo. La combinación perfecta de c…
$399,000
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Villa 6 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 050 m²
Piso 1/3
¡Phuket y billetes de ida y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: La elección perfecta p…
$2,12M
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Villa 5 habitaciones en Kathu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Kathu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 406 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – tambon Kathu, Kathu District, Phuket, Tailandia
$707,655
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Villa 5 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 800 m²
Piso 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$5,96M
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Villa 8 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 8 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 610 m²
Piso 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$7,45M
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Villa 3 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 341 m²
Piso 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it for: Layalina Hill Villas is the perfect c…
$682,329
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Villa 5 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 923 m²
Piso 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$5,74M
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Villa 3 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 401 m²
Piso 1/2
Entradas gratis a Phuket y Back! *Para quién es:Una opción ideal para aquellos que buscan un…
$2,17M
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Villa 3 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 341 m²
Piso 1/2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Layalina Hill Villas es la elección pe…
$685,987
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Villa 5 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 000 m²
Piso 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$5,89M
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Villa 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 354 m²
Piso 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,05M
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Villa 6 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 050 m²
Piso 1/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The perfect choice for those look…
$2,12M
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Villa 6 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 800 m²
Piso 1/3
Income guaranteeAbout the complex:Luxury villas offer a unique combination of comfort and pr…
$4,27M
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Villa 5 habitaciones en Kathu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Kathu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 800 m²
Piso 1/3
Income guaranteeAbout the complex:The villas offer 5 bedrooms, including a large master bedr…
$1,30M
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Villa 6 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 148 m²
Piso 1/3
Income guaranteeAbout the complex:Luxury villas offer a unique combination of comfort and pr…
$4,77M
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Villa 4 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 646 m²
Piso 1/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The perfect choice for those look…
$953,802
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Villa 5 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Piso 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$5,89M
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Villa 5 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 156 m²
Piso 1/2
¡entradas gratis a Phuket y viceversa!* Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan…
$2,07M
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Parámetros de las propiedades en Kathu, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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