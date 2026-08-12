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Villas en la montaña en venta en Tailandia

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Phuket
8
Ko Samui
88
Provincia de Phuket
1854
Provincia de Chon Buri
141
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20 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
🏡 Villa de lujo en Prestigioso Layan Hills Estate – Super Views & Prime LocationDescubra la …
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 042 m²
Número de plantas 1
A Private Hillside Villa Collection in Layan, PhuketSituado entre colinas exuberantes en la …
$2,71M
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Villa 5 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
VIEW BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLAVilla Premium de 4 dormitorios★★★ ONE OF THE LARGES…
$1,38M
VAT
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DD CO DEDD CO DE
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 602 m²
Número de plantas 2
🏡 Zenithy Pool Villa Silencioso oportunidad de reventa━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━✨ Villa de 2 pis…
$691,354
VAT
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Villa 5 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
VIEW CLOVER RESIDENCE PHASE 2 – Cherng Talay / Bang TaoNueva Villa de lujo de 4 dormitorios …
$1,14M
VAT
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Villa 6 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 10
Área 4 920 m²
Baan Banyan - villa de lujo con vistas panorámicas al mar en Cabo Kamala, MillonarioBaan Ban…
$15,00M
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Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 295 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con piscina privada, totalmente amueblada y lista para entrar. Es una opción i…
$763,450
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UndersunEstate
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Villa 5 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
VIEW CLOVER RESIDENCE PHASE 2 – Cherng Talay / Bang TaoNueva Villa de lujo de 4 dormitorios …
$1,12M
VAT
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Villa 6 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 650 m²
Número de plantas 2
Canopy HillsComplejo privado cerrado de 9 vistas, amplias y funcionales villas, cuidadosamen…
$1,57M
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Consulting VP Park SRL
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Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 399 m²
Número de plantas 2
Welcome to a paradise on earth! Discover our gorgeous villas where the crystal clear sea is …
$420,000
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Atlas property
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 1
Our tricks: a team of designers with international names; a unique modern tropical design wi…
$1,27M
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Villa 4 habitaciones en Ban Nong Bua, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Ban Nong Bua, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 372 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Pa Sak, Thalang, Phuket, Tailandia
$797,725
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Villa en Phuket City Municipality, Tailandia
Villa
Phuket City Municipality, Tailandia
premium villas near the international school. Stylish villas that are perfect for personal…
$791,047
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Аталанта
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 431 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$885,540
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa 5 habitaciones en Kathu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Kathu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 406 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – tambon Kathu, Kathu District, Phuket, Tailandia
$707,655
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
Número de plantas 1
Nuestras ventajas: un equipo de diseñadores con nombre internacional; Diseño tropical modern…
$903,405
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 1
$1,27M
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
Our tricks: a team of designers with international names; a unique modern tropical design wi…
$903,405
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Villa en Phuket City Municipality, Tailandia
Villa
Phuket City Municipality, Tailandia
Villas in an eco-collection with a built-in system " Smart House " Villa in an eco-locatio…
$612,601
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Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 4 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 417 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Choeng Thale, Thalang, Phuket, Tailandia
$2,57M
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Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Garaje
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con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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