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Villas en venta en Bang Sare, Tailandia

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Villa en Bang Sare, Tailandia
Villa
Bang Sare, Tailandia
Villa de 4 plantas con 6 dormitorios, 7 baños 4 plazas de aparcamiento, y una piscina en el …
$870,354
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Villa en Bang Sare, Tailandia
Villa
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villas exclusivas con piscina para la vida que soñaste. Layan Bangsare Playa es un proyecto …
$423,842
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Villa en Bang Sare, Tailandia
Villa
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villas exclusivas con piscina para la vida que soñaste. Layan Bangsare Playa es un proyecto …
$508,343
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Villa en Bang Sare, Tailandia
Villa
Bang Sare, Tailandia
$331,520
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