  2. Tailandia
  One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.

Complejo residencial One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.

Thalang, Tailandia
de
$121,000
BTC
1.4392709
ETH
75.4383420
USDT
119 630.8252055
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
7
ID: 27988
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/9/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Complejo residencial elegante en la zona de Talang de un desarrollador tailandés con 15 años de experiencia en la construcción.

El proyecto ofrece apartamentos elegantes y confortables con un diseño bien pensado, situado en una zona tranquila y verde. Los residentes tendrán acceso a una piscina, una zona de fitness y acogedoras zonas comunes, creando un ambiente cómodo y agradable para vivir.

La primera fase incluye 3 edificios y una casa club con un total de 411 apartamentos - estudios, apartamentos con uno, dos y tres dormitorios, que van desde 26 m2 a 78 m2.

Fecha de terminación: Q4 2026.

Infraestructura:

  • Shuttle a Bang Tao Beach (8.8 km)
  • Piscinas 60 metros
  • Gimnasios
  • Coworking
  • Habitación para niños
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Yoga studio
  • Aparcamiento
  • Estaciones de carga
  • Centro comercial para residentes
  • Treadmill
  • Jardín y zona de relajación

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Thalang, Tailandia

Está viendo
Complejo residencial One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.
Thalang, Tailandia
de
$121,000
Dejar una solicitud
Dejar una solicitud
