  2. Tailandia
  3. Complejo residencial THE CUBE AMAZE

Complejo residencial THE CUBE AMAZE

Provincia de Phuket, Tailandia
$69,961
Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Una oportunidad única para invertir en un condominio moderno en Phuket soleado, perfecto para vivir y alquilar personal!
¡Instalación!
El proyecto CUBE AMAZE consta de dos condominios de siete plantas con infraestructura moderna para una vida cómoda y cómoda en la isla.
Servicios: amplia piscina, sala de estar, jardín de techos, gimnasio, jardín bien mantenido, lavandería, estacionamiento, seguridad de todo el día y videovigilancia.
Ubicación:
- cerca del monumento a las Dos Hermanas en la rotonda de Thepkasattri Road;
- distancia a la playa de Bang Tao - 9 km;
- a la playa Surin - 11 km;
- Robinson Lifestyle centro comercial se puede llegar en 5 minutos;
El Porto de Phuket y la avenida Boat están a 10 minutos en coche.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

Complejos similares
Complejo residencial Sunshine Beach Resort Residence Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$206,311
Complejo residencial Serene Condo Layan
Choeng Thale, Tailandia
de
$130,159
Complejo residencial Essence by Harmony
Rawai, Tailandia
de
$127,900
Complejo residencial Babylon Sky Garden 2
Rawai, Tailandia
de
$102,998
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tailandia
de
$582,820
Otros complejos
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Mostrar todo Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Choeng Thale, Tailandia
de
$86,280
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 26–87 m²
326 objetos inmobiliarios 326
Promotor confiableAcerca del complejo:El complejo consta de 3 edificios en un terreno de 8.765,2 m2 con 511 unidades que van desde 26 a 105 m2. Los tipos incluyen estudios, apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. La arquitectura combina armoniosamente el estilo moderno y la comodidad. Los esp…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0 – 39.0
95,326 – 151,917
Apartamentos 2 habitaciones
60.0 – 61.0
199,731 – 242,703
Apartamentos 3 habitaciones
85.0 – 87.0
298,688 – 353,161
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Mostrar todo Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$361,005
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 349 m²
1 objeto inmobiliario 1
A 400 m de la playa de Surin, desarrollador confiable Despre Complex: Un complejo de clase de lujo que incluye solo 77 unidades meticulosamente diseñadas en armonía con la naturaleza, cuya finalización está prevista para agosto de 2026. Ofrece una combinación única de arquitectura y estéti…
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Hennessy Karon
Complejo residencial Hennessy Karon
Complejo residencial Hennessy Karon
Complejo residencial Hennessy Karon
Complejo residencial Hennessy Karon
Mostrar todo Complejo residencial Hennessy Karon
Complejo residencial Hennessy Karon
Karon, Tailandia
de
$262,936
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
El lujoso complejo de apartamentos se encuentra a solo 100 metros de la playa de Karon en el sur de la isla de Phuket. Aquí se proporciona un conjunto completo de servicios de clase premium: restaurantes con exquisita cocina, 5 piscinas en el territorio, vestíbulo, recepción, biblioteca. En …
Asociación
Phuket Property Association
