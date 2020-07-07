Complejo residencial THE CUBE AMAZE

Una oportunidad única para invertir en un condominio moderno en Phuket soleado, perfecto para vivir y alquilar personal!
¡Instalación!
El proyecto CUBE AMAZE consta de dos condominios de siete plantas con infraestructura moderna para una vida cómoda y cómoda en la isla.
Servicios: amplia piscina, sala de estar, jardín de techos, gimnasio, jardín bien mantenido, lavandería, estacionamiento, seguridad de todo el día y videovigilancia.
Ubicación:
- cerca del monumento a las Dos Hermanas en la rotonda de Thepkasattri Road;
- distancia a la playa de Bang Tao - 9 km;
- a la playa Surin - 11 km;
- Robinson Lifestyle centro comercial se puede llegar en 5 minutos;
El Porto de Phuket y la avenida Boat están a 10 minutos en coche.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.