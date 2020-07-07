Complejo residencial CANVAS PRESALE

  1. Realting.com
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$199,257
;
11
ID: 33056
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Русский Русский

¡Una oportunidad única de inversión! Apartamentos confortables rodeados de vegetación y modernas instalaciones. ¡Apartamento del Inversor! ¡Venta bajo un contrato de asignación!
¡Instalación!
¡Con mobiliario completo!
Experimente la comodidad y tranquilidad completas en Canvas, donde cada rincón está diseñado para deleitar sus sentidos. Espaciosos espacios de vida, acogedores balcones y jardines verdes crean un paraíso donde usted y su familia serán felices.
Instalaciones: vestíbulo con terraza semi-abierto, dos piscinas, jardín con zona de tomar el sol, parque infantil y patio trasero, coworking / sala de conferencias, gimnasio, simulador de golf, terraza con zona de barbacoa, observación 24 horas, lavandería.
Ubicación:
Parque y parque infantil en Boat Avenue 70 m;
- Mercado de 0,8 km en Boat Avenue. ;
- Club de recreación "Laguna" 1.8 km;
- Kajongkiet Cherngtalai escuela 5.3 km;
- Hospital de Bangkok Bangtao Clinic 1,8 km;
- Aeropuerto Internacional Phuket 20 km. ;
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

