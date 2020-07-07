Complejo residencial CANVAS PRESALE

¡Una oportunidad única de inversión! Apartamentos confortables rodeados de vegetación y modernas instalaciones. ¡Apartamento del Inversor! ¡Venta bajo un contrato de asignación!

¡Instalación!

¡Con mobiliario completo!

Experimente la comodidad y tranquilidad completas en Canvas, donde cada rincón está diseñado para deleitar sus sentidos. Espaciosos espacios de vida, acogedores balcones y jardines verdes crean un paraíso donde usted y su familia serán felices.

Instalaciones: vestíbulo con terraza semi-abierto, dos piscinas, jardín con zona de tomar el sol, parque infantil y patio trasero, coworking / sala de conferencias, gimnasio, simulador de golf, terraza con zona de barbacoa, observación 24 horas, lavandería.

Ubicación:

Parque y parque infantil en Boat Avenue 70 m;

- Mercado de 0,8 km en Boat Avenue. ;

- Club de recreación "Laguna" 1.8 km;

- Kajongkiet Cherngtalai escuela 5.3 km;

- Hospital de Bangkok Bangtao Clinic 1,8 km;

- Aeropuerto Internacional Phuket 20 km. ;

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.