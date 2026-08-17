Complejo residencial Premialnyj rezidentskij kompleks Aura Park Paje

Complejo Residencial Premium 💎Parque Aura (Paje):
🏗Construcción: principios de noviembre 2026, finalización de la construcción - diciembre 2029.
🏬Servicios en el complejo: piscina, gimnasio & SPA, restaurantes y cafeterías, coworking, mini-mercado, parque infantil, aparcamiento, cine, salón en la azotea.
💰Precios: desde $90.000.
💵Condiciones de pago:
1) al 100% de pago: 5% de descuento
2) Al pagar en cuotas:
- 40% de pago.
- 60% de instalación (cuarto).
*Pago trimestral sin interés para el período de construcción reembolso completo - hasta diciembre 2029.