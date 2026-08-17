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Complejo residencial Premialnyj rezidentskij kompleks Aura Park Paje

Kusini, Tanzania
de
$90,000
de
$2,250/m²
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ID: 37950
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/8/26

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  • País
    Tanzania
  • Región / estado
    Zanzibar
  • Barrio
    Kusini

Sobre el complejo

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Complejo Residencial Premium 💎Parque Aura (Paje):
🏗Construcción: principios de noviembre 2026, finalización de la construcción - diciembre 2029.
🏬Servicios en el complejo: piscina, gimnasio & SPA, restaurantes y cafeterías, coworking, mini-mercado, parque infantil, aparcamiento, cine, salón en la azotea.
💰Precios: desde $90.000.
💵Condiciones de pago:
1) al 100% de pago: 5% de descuento
2) Al pagar en cuotas:
- 40% de pago.
- 60% de instalación (cuarto).
*Pago trimestral sin interés para el período de construcción reembolso completo - hasta diciembre 2029.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

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Kusini, Tanzania
Educación

Reseña en vídeo de complejo residencial Premialnyj rezidentskij kompleks Aura Park Paje

AURA PARK | Новый уровень недвижимости на Занзибаре

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