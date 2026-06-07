Complejo residencial AURA PARK

AURA Park, no solo compras un apartamento en Zanzibar, inviertes en un estilo de vida que te traerá alegría e ingresos. Nuestro proyecto es creado con todo calor y alma, lleno de comodidad y cuidado premium para usted. Un objeto arquitectónico basado en simetría, apertura y equilibrio visual, con una vista directa del Océano Índico!

¿Por qué Aura Park es una opción incuestionable?

1. Excelente ubicación:

La primera costa en la pintoresca zona de Paje, con su propia playa, y una piscina Infinity en el muelle de agua del mar! En la ubicación de Paje reina Vaib europeo, con restaurantes atmosféricos y acogedores cafés. Es el centro de atracción de la playa, y la cultura del surf. Playas blancas de nieve, agua azul clara del Océano Índico, infraestructura turística desarrollada crea una demanda estable de alquiler.

2. Infraestructura 5*:

Si usted quiere comprar un apartamento en Zanzibar, entonces es mejor elegir un complejo con su propio ecosistema separado, donde no necesita pensar en nada, sólo relajarse y disfrutar de la vida con hermosas vistas! Aura Park, creado por nuestra empresa MB Homes, es perfectamente adecuado para este propósito. Y lo más importante, este enfoque trae el máximo ingreso pasivo del alquiler.

Lo que tenemos:

• Playa propia y muelle;

• Piscina infinita en el séptimo piso;

• Piscina con agua de mar en el muelle;

• Parque acuático;

• Elegante restaurante y café;

• Spa-centro, hammam, sauna;

• Cine;

• Coworking;

• Servicios de recepción, limpieza y lavandería;

• Patio de Padel, cancha de tenis;

• Zonas de senderismo, parque y barbacoa;

• El gimnasio;

• Playground y playroom;

• Estacionamiento subterráneo;

• Seguridad y videovigilancia 24/7.

3. Planes para todas las preferencias:

Una variedad de planes para cualquier propósito de vida: alquiler, alojamiento personal, inversión o descanso. El complejo cuenta con estudios de 40 m2 a 70 m2, apartamentos con dormitorio independiente 1+1 de 51m2 a 73m2, con dos dormitorios de 89 m2 a 108 m2, Lofts de 110m2 a 204m2 y Royal Penthouses de 222m2 a 786m2 con magníficas terrazas y piscinas en la azotea. Todos los apartamentos del complejo Aura Park ofrecen magníficas vistas! Usted puede elegir un apartamento con una vista directa del océano, o con vistas al lado de la isla, donde habrá una piscina y parque, así como hermosas puestas de sol. Escribe a Zulfie, representante de MB Homes, siempre te aconsejará en el mejor apartamento para tu solicitud, y elegirá la mejor opción disponible.

4. Condiciones de pago:

Aura Park - La primera entrega es de sólo 40%, 60% en cuotas trimestrales, cada tres meses, hasta la finalización de la construcción - hasta el 30 de diciembre de 2029. ¡Instalaciones sin intereses! Con pago completo, ofrecemos un descuento del 100% del 5%. El precio incluye impuestos extranjeros, acabado limpio, iluminación, aire acondicionado, plomería y set de cocina.

5. ¡Su alquiler es nuestra preocupación!

Puede alquilar su apartamento usted mismo o delegarlo a nuestra empresa de gestión. En este último caso, las condiciones son las siguientes: 80% del beneficio permanece con usted, 20% con la empresa. Confiadamente declaramos que usted puede esperar ingresos del 15% anual y superior. El complejo se está desarrollando activamente, el proyecto se encuentra en uno de los lugares más populares entre muchas escuelas de kitesurf, y en la primera costa con vistas panorámicas del océano.

6. Apoyo total a la transacción:

Apoyamos al inversor de principio a fin! Ayudamos con papeleo. También organizamos un viaje a las instalaciones. En nuestros proyectos, usted puede obtener un permiso de residencia en Zanzibar si usted compra bienes raíces vale $ 100.000 o más. Concluimos contratos tanto en línea como fuera de línea, proporcionando apoyo completo en cada etapa. ¡Te contaremos todos los detalles y te aseguraremos de que no te preocupes por nada y te sientas seguro!

Estamos construyendo no sólo vivienda, sino todo un ecosistema para una vida cómoda y una inversión rentable. Si quieres comprar propiedades en Zanzibar, Aura Park es tu oportunidad de invertir en un futuro que satisfaga todas las expectativas. Información actualizada sobre el costo, consultar con el representante de la empresa MB Homes Zulfie Alimova, le ayudará con la elección del apartamento, elaborar un plan de pago y acompañarle en todos los temas. Descubre una nueva realidad - ¡Que tu vida esté llena de emociones brillantes con nosotros!