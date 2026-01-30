Complejo turístico

  1. Realting.com
Nungwi, Tanzania
de
$84,000
VAT
de
$2,260/m²
BTC
0.9991633
ETH
52.3704192
USDT
83 049.4984898
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
9 1
ID: 33171
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/1/26

Localización

  • País
    Tanzania
  • Región / estado
    Zanzibar
  • Barrio
    Kaskazini A
  • Ciudad
    Nungwi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Zanzibar se está desarrollando activamente, y uno de los puntos de crecimiento más brillantes de hoy son las áreas de Nungwi (noroeste de la isla), la perla de Zanzibar con playas intactas y el resto del año.
Agua turquesa, arena blanca es un lugar ideal para la relajación y el buceo. la playa se encuentra a 10 minutos a pie (600 metros) de nuestro complejo.

Nungwi es un imán de la demanda turística!
Turismo y actividad:
• Una de las zonas más populares de la isla. La afluencia anual de turistas aumenta la liquidez de los bienes raíces y la estabilidad de los ingresos de alquiler.
Alquiler e ingresos:
La ocupación promedio en temporada alta alcanza el 90%, el precio medio de alquiler de hoteles y apartamentos es de $ 80-120 por día.
Los apartamentos tienen un rendimiento del 12-15% anual con el modelo de gestión adecuado.
Precios de propiedad:
• En los últimos 2 años, el crecimiento ha sido más del 35%. Ahora los estudios junto al océano comienzan a 84.000 dólares y siguen creciendo.
Infraestructura:
• Nungvi es el centro de atracción: restaurantes, cafés, bares de playa, centros de buceo, eventos activos.

🔹Los Ojos de Zanzíbar / Cuerpo A / (1+0) - 37.2m2 / Situado en la primera planta.

Ventajas:
- amplia terraza;
- altura de techo de 3,5 m;
- planificación adecuada;
- muy buen precio.

Costo $84'000:
Reserva de 2.000 dólares (la cantidad se incluye en la contribución inicial);
- $31'600 pago inicial;
-50`400 en cuotas: (mensual / una vez en 2 meses / trimestral); Pago completo - hasta Diciembre 2026.
================================================================================================================================================================================================================================================================
Con descuento del 100% de pago 5%

Localización en el mapa

Nungwi, Tanzania
