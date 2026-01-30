Complejo turístico

Zanzibar se está desarrollando activamente, y uno de los puntos de crecimiento más brillantes de hoy son las áreas de Nungwi (noroeste de la isla), la perla de Zanzibar con playas intactas y el resto del año.
Agua turquesa, arena blanca es un lugar ideal para la relajación y el buceo. la playa se encuentra a 10 minutos a pie (600 metros) de nuestro complejo.
Nungwi es un imán de la demanda turística!
Turismo y actividad:
• Una de las zonas más populares de la isla. La afluencia anual de turistas aumenta la liquidez de los bienes raíces y la estabilidad de los ingresos de alquiler.
Alquiler e ingresos:
La ocupación promedio en temporada alta alcanza el 90%, el precio medio de alquiler de hoteles y apartamentos es de $ 80-120 por día.
Los apartamentos tienen un rendimiento del 12-15% anual con el modelo de gestión adecuado.
Precios de propiedad:
• En los últimos 2 años, el crecimiento ha sido más del 35%. Ahora los estudios junto al océano comienzan a 84.000 dólares y siguen creciendo.
Infraestructura:
• Nungvi es el centro de atracción: restaurantes, cafés, bares de playa, centros de buceo, eventos activos.
🔹Los Ojos de Zanzíbar / Cuerpo A / (1+0) - 37.2m2 / Situado en la primera planta.
Ventajas:
- amplia terraza;
- altura de techo de 3,5 m;
- planificación adecuada;
- muy buen precio.
Costo $84'000:
Reserva de 2.000 dólares (la cantidad se incluye en la contribución inicial);
- $31'600 pago inicial;
-50`400 en cuotas: (mensual / una vez en 2 meses / trimestral); Pago completo - hasta Diciembre 2026.
================================================================================================================================================================================================================================================================
Con descuento del 100% de pago 5%