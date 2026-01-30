Complejo turístico

Zanzibar se está desarrollando activamente, y uno de los puntos de crecimiento más brillantes de hoy son las áreas de Nungwi (noroeste de la isla), la perla de Zanzibar con playas intactas y el resto del año.

Agua turquesa, arena blanca es un lugar ideal para la relajación y el buceo. la playa se encuentra a 10 minutos a pie (600 metros) de nuestro complejo.



Nungwi es un imán de la demanda turística!

Turismo y actividad:

• Una de las zonas más populares de la isla. La afluencia anual de turistas aumenta la liquidez de los bienes raíces y la estabilidad de los ingresos de alquiler.

Alquiler e ingresos:

La ocupación promedio en temporada alta alcanza el 90%, el precio medio de alquiler de hoteles y apartamentos es de $ 80-120 por día.

Los apartamentos tienen un rendimiento del 12-15% anual con el modelo de gestión adecuado.

Precios de propiedad:

• En los últimos 2 años, el crecimiento ha sido más del 35%. Ahora los estudios junto al océano comienzan a 84.000 dólares y siguen creciendo.

Infraestructura:

• Nungvi es el centro de atracción: restaurantes, cafés, bares de playa, centros de buceo, eventos activos.

🔹Los Ojos de Zanzíbar / Cuerpo A / (1+0) - 37.2m2 / Situado en la primera planta.

Ventajas:

- amplia terraza;

- altura de techo de 3,5 m;

- planificación adecuada;

- muy buen precio.

Costo $84'000:

Reserva de 2.000 dólares (la cantidad se incluye en la contribución inicial);

- $31'600 pago inicial;

-50`400 en cuotas: (mensual / una vez en 2 meses / trimestral); Pago completo - hasta Diciembre 2026.

================================================================================================================================================================================================================================================================

Con descuento del 100% de pago 5%