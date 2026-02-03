  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Bwejuu
  4. Complejo residencial AurAra Paje

Complejo residencial AurAra Paje

Bwejuu, Tanzania
de
$78,000
VAT
de
$1,472/m²
BTC
0.9277945
ETH
48.6296750
USDT
77 117.3914548
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
Premium Premium
6 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33242
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tanzania
  • Región / estado
    Zanzibar
  • Barrio
    Kusini
  • Pueblo
    Bwejuu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Zanzibar se está desarrollando activamente, y uno de los puntos de crecimiento más brillantes de hoy son el área de Paget (Sudeste de la isla), la perla de Zanzíbar con playas intactas y el resto del año.
Agua turquesa, arena blanca es un lugar ideal para la recreación, la cometa y el buceo.

La playa está a 2 minutos a pie (100 metros) de nuestro complejo.
¡Espacio para crecimiento y vida consciente!
Atmósfera y audiencia:
Paget es un lugar elegido por nómadas digitales, surfistas y aquellos que quieren silencio e inspiración.
La cultura del turismo de vida lenta, bienestar y yoga se está desarrollando activamente aquí.
Mercado inmobiliario:
Todavía está en una etapa anterior de crecimiento, pero esto da una ventaja: los precios son más bajos, pero el potencial de crecimiento es más alto.
• En 2023, el crecimiento del valor fue superior al 40%.
Principales e intereses:
• La demanda de alquiler está creciendo constantemente.
Casas de huéspedes y apartamentos aquí son más a menudo tomados - de 2 semanas a 2 meses.
Infraestructura:
• En 2024 se abrió aquí el primer centro internacional de coworking, se está construyendo un complejo de bienestar, aparecen nuevos cafés veganos, estudios de yoga, mini-boutiques.
Está en marcha un plan para mejorar las carreteras y ampliar la zona costera.

🔹AuraRa / Body B/ (1+0) - 53m2 / Situado en la primera planta.

Ventajas:
- amplia terraza;
- altura de techo de 3,5 m;
- planificación adecuada;
- muy buen precio.

Costo 78.000 dólares:
Reserva de 2.000 dólares (la cantidad se incluye en la contribución inicial);
- $29'200 pago inicial;
-46`800 USD en cuotas: (mestral / una vez en 2 meses / trimestral); Pago completo - hasta abril 2027.
================================================================================================================================================================================================================================================================
Con descuento del 100% de pago 5%

Localización en el mapa

Bwejuu, Tanzania
Educación

Reseña en vídeo de complejo residencial AurAra Paje

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tanzania
de
$78,000
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Nungwi, Tanzania
de
$84,000
VAT
Está viendo
Complejo residencial AurAra Paje
Bwejuu, Tanzania
de
$78,000
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Mostrar todo Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tanzania
de
$78,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Área 53 m²
1 objeto inmobiliario 1
🌴 Exclusivo apartamento en Zanzibar - 100 metros al mar🗝️ Apartamento único de un moderno complejo residencial. 🌊 A sólo 100 metros del océano - 2 minutos a pie de la playa de nieve blanca. 🏊 Acceso directo a la piscina y zona verde.📍 Descripción del sitio:Ubicación: Zanzibar, zona turística…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Premium Premium
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Mostrar todo Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Nungwi, Tanzania
de
$84,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Zanzibar se está desarrollando activamente, y uno de los puntos de crecimiento más brillantes de hoy son las áreas de Nungwi (noroeste de la isla), la perla de Zanzibar con playas intactas y el resto del año.Agua turquesa, arena blanca es un lugar ideal para la relajación y el buceo. la play…
Desarrollador
MBHomes
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
MBHomes
Idiomas hablados
Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir