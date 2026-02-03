Complejo residencial AurAra Paje

Zanzibar se está desarrollando activamente, y uno de los puntos de crecimiento más brillantes de hoy son el área de Paget (Sudeste de la isla), la perla de Zanzíbar con playas intactas y el resto del año.

Agua turquesa, arena blanca es un lugar ideal para la recreación, la cometa y el buceo.

La playa está a 2 minutos a pie (100 metros) de nuestro complejo.

¡Espacio para crecimiento y vida consciente!

Atmósfera y audiencia:

Paget es un lugar elegido por nómadas digitales, surfistas y aquellos que quieren silencio e inspiración.

La cultura del turismo de vida lenta, bienestar y yoga se está desarrollando activamente aquí.

Mercado inmobiliario:

Todavía está en una etapa anterior de crecimiento, pero esto da una ventaja: los precios son más bajos, pero el potencial de crecimiento es más alto.

• En 2023, el crecimiento del valor fue superior al 40%.

Principales e intereses:

• La demanda de alquiler está creciendo constantemente.

Casas de huéspedes y apartamentos aquí son más a menudo tomados - de 2 semanas a 2 meses.

Infraestructura:

• En 2024 se abrió aquí el primer centro internacional de coworking, se está construyendo un complejo de bienestar, aparecen nuevos cafés veganos, estudios de yoga, mini-boutiques.

Está en marcha un plan para mejorar las carreteras y ampliar la zona costera.

🔹AuraRa / Body B/ (1+0) - 53m2 / Situado en la primera planta.

Ventajas:

- amplia terraza;

- altura de techo de 3,5 m;

- planificación adecuada;

- muy buen precio.

Costo 78.000 dólares:

Reserva de 2.000 dólares (la cantidad se incluye en la contribución inicial);

- $29'200 pago inicial;

-46`800 USD en cuotas: (mestral / una vez en 2 meses / trimestral); Pago completo - hasta abril 2027.

Con descuento del 100% de pago 5%