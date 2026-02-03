Complejo residencial AurAra Paje

Zanzibar se está desarrollando activamente, y uno de los puntos de crecimiento más brillantes de hoy son el área de Paget (Sudeste de la isla), la perla de Zanzíbar con playas intactas y el resto del año.
Agua turquesa, arena blanca es un lugar ideal para la recreación, la cometa y el buceo.
La playa está a 2 minutos a pie (100 metros) de nuestro complejo.
¡Espacio para crecimiento y vida consciente!
Atmósfera y audiencia:
Paget es un lugar elegido por nómadas digitales, surfistas y aquellos que quieren silencio e inspiración.
La cultura del turismo de vida lenta, bienestar y yoga se está desarrollando activamente aquí.
Mercado inmobiliario:
Todavía está en una etapa anterior de crecimiento, pero esto da una ventaja: los precios son más bajos, pero el potencial de crecimiento es más alto.
• En 2023, el crecimiento del valor fue superior al 40%.
Principales e intereses:
• La demanda de alquiler está creciendo constantemente.
Casas de huéspedes y apartamentos aquí son más a menudo tomados - de 2 semanas a 2 meses.
Infraestructura:
• En 2024 se abrió aquí el primer centro internacional de coworking, se está construyendo un complejo de bienestar, aparecen nuevos cafés veganos, estudios de yoga, mini-boutiques.
Está en marcha un plan para mejorar las carreteras y ampliar la zona costera.
🔹AuraRa / Body B/ (1+0) - 53m2 / Situado en la primera planta.
Ventajas:
- amplia terraza;
- altura de techo de 3,5 m;
- planificación adecuada;
- muy buen precio.
Costo 78.000 dólares:
Reserva de 2.000 dólares (la cantidad se incluye en la contribución inicial);
- $29'200 pago inicial;
-46`800 USD en cuotas: (mestral / una vez en 2 meses / trimestral); Pago completo - hasta abril 2027.
Con descuento del 100% de pago 5%