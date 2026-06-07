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Complejo residencial AURA RA

Bwejuu, Tanzania
de
$83,000
VAT
de
$1,550/m²
6/6/26
$83,000
6/6/26
$83
BTC
0.9872685
ETH
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ID: 37944
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/6/26

Localización

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  • País
    Tanzania
  • Región / estado
    Zanzibar
  • Barrio
    Kusini
  • Pueblo
    Bwejuu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Sobre el complejo

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El proyecto en Zanzibar "Aura Ra", clase premium, en la primera costa, a sólo 100 metros del océano, estamos construyendo - la empresa de construcción MB HOMES!
En la popular ubicación de la playa cristalina Paget, que es conocida por un gran número de escuelas de kitesurf. El complejo constará de 11 edificios en bloque A y 5 plantas en bloque B. Con una exquisita sala de estar en el techo, teniendo una vista panorámica de 360 grados, con zonas de recreación y un restaurante. Los apartamentos tendrán techos altos de tres metros, ventanas panorámicas, amplios balcones. El proyecto presenta 138 apartamentos en bloque A y 84 apartamentos en bloque B de diferentes diseños, de los cuales hay amplios estudios, un dormitorio, dos dormitorios y áticos, hay apartamentos con jacuzzi.


Infraestructura compleja:

  • 3 piscinas al aire libre;
  • deslizamientos de agua;
  • multicourt;
  • padel-tennis
  • gimnasio;
  • coworking zone;
  • sauna, hammam;
  • sala de yoga;
  • estacionamiento subterráneo;
  • restaurante
  • Zona de salón de techo;
  • recepcionista
  • ¿Conserje?
  • cine.

Todos los apartamentos están alquilados con un acabado limpio, con set de cocina y plomería, queda por elegir muebles y electrodomésticos, con los que nuestra empresa le ayudará con gusto y le proporcionará el apartamento " llave en mano".


Plan de pago: 40% de la primera entrega, 60% se proporciona sin intereses plazos hasta mayo 2027. Al pagar el 100%, se proporciona un 5% de descuento.

Usted tiene una gran oportunidad de alquilar un apartamento a través de nuestra empresa de gestión o de forma independiente, con ingresos pasivos del 12-15% anual. Zanzibar tiene hoy un alto potencial de inversión para el crecimiento inmobiliario, en los últimos dos años ha habido un desarrollo intensivo en las zonas de recurso, y la demanda de alquiler es más que las ofertas en la isla!


Contacte con nuestro representante de la empresa Zulfiya Alimov, compartiremos con usted nuestra visión, experiencia en inversiones extranjeras, y le explicaremos por qué Zanzibar fue elegido para la construcción de instalaciones. Enviar información actualizada sobre precios y ayudar con la elección.

El Aura El complejo Ra es un proyecto exclusivo en construcción, más del 70% de los apartamentos ya han sido comprados por inversores en este proyecto. Usted todavía tiene una gran oportunidad de convertirse en el propietario de un apartamento panorámico junto al océano, con las mejores condiciones!

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 73.0
Precio por m², USD 1,616
Precio del apartamento, USD 118,000

Localización en el mapa

Bwejuu, Tanzania
Educación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Tipo de interés
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Fecha límite
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