Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. la Selva
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en la Selva, Španjolska

;
Lloret de Mar
23
Blanes
4
Tossa de Mar
3
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
PRECIOSO PISO CON UNA DE LAS MEJORES VISTAS FRONTALES AL MAR DE TODA LA COSTA BRAVA  Este…
$597 827
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 273 m²
EXCLUSIVO PISO CON FABULOSAS VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Este precioso piso se encuen…
$858 697
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en la Selva

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en la Selva, Španjolska

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir