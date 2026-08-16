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Villas del mar en venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

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Adeje
59
Arona
9
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
Villa Borrar
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2 propiedades total found
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
Villa de lujo en Adeje, Caldera del Rey, en ventaVilla de lujo en la mejor zona de Costa Ade…
$2,87M
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Villa 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Número de plantas 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
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Parámetros de las propiedades en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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