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Villas en venta en Arona, Španjolska

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9 propiedades total found
Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Villa de moda de tres pisos en venta en Los Christianos.  El área total es de 335m2, incluye…
$670 615
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Villa en El Bebedero, Španjolska
Villa
El Bebedero, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
En venta hay una villa de lujo con impresionantes vistas del océano y el volcán Teide ubicad…
$583 143
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 253 m²
En venta hay una villa separada ubicada en el área del Valle San Lorenzo, municipio de Arona…
$688 109
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 545 m²
Villa de esquina moderna situada en una de las mejores residencias de la ciudad de Los Crist…
$1,03M
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 140 m²
Se vende una propiedad exclusiva con la opción de adquirir las acciones de la empresa y mant…
$1,79M
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
En una de las zonas residenciales más exclusivas y tranquilas de Chayofa, a pocos minutos de…
$922 513
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 4 habitaciones en Palm Mar Arona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Palm Mar Arona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Hermosa villa en venta en Palm Mar en el sur de Tenerife, recientemente renovada y con mucho…
$613 724
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Villa en Palm Mar Arona, Španjolska
Villa
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Hermosa villa con impresionantes vistas al mar cerca de la Reserva Natural Palm Mar. Esta vi…
$980 863
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Villa en Palm Mar Arona, Španjolska
Villa
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Villa con finalización por etapas (según contrato con el vendedor) en la pintoresca zona de …
$2,03M
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