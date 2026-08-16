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Villas en la montaña en venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

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Adeje
59
Arona
9
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
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19 propiedades total found
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Esta villa independiente de nueva construcción justo frente al mar con las vistas de ensueño…
$2,08M
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Villa en El Sauzal, Španjolska
Villa
El Sauzal, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 780 m²
Se pone a la venta una villa exclusiva en El Sausal, una de las zonas más prestigiosas del n…
$3,20M
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
En una de las zonas residenciales más exclusivas y tranquilas de Chayofa, a pocos minutos de…
$922,513
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Villas de lujo – corales residences | tenerife En una de las zonas más exclusivas y demanda…
$2,56M
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Villa en Garachico, Španjolska
Villa
Garachico, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 95 m²
Descubra esta finca pintoresca con una grande casa y huerto frutal en la costa norte de Gara…
$756,050
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Nos complace presentar una villa exclusiva en Siam Gardens, un lujoso complejo situado en la…
$2,85M
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TekceTekce
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Nos complace presentar las últimas villas disponibles a la venta en Siam Gardens, un complej…
$2,62M
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Villa en Los Silos, Španjolska
Villa
Los Silos, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
Se vende una amplia parcela de 650m² con dos casas independientes que serían ideales para un…
$759,625
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Lujosa villa moderna de 3 dormitorios con vistas panorámicas al océano, La Gomera y el Teide…
$2,12M
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Villa AQUAstar - minimalista y estética, cerca del cielo estrellado, gran vista al mar, Tene…
$2,66M
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Villa en Guaza, Španjolska
Villa
Guaza, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Maravillosa propiedad rural en venta en Güímar. Esta antigua casa señorial canaria, de casi …
$346,832
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 119 m²
Nos complace ofrecer esta hermosa villa adosada en venta situada en San Eugenio Alto en el c…
$1,15M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Ofrecemos una villa situada en la parcela más grande, ubicada en el centro de un complejo de…
$4,10M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Royal villas – corales residences | tenerife En una de las zonas más exclusivas y demandada…
$4,07M
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Villa en Guia de Isora, Španjolska
Villa
Guia de Isora, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Esta magnífica villa independiente se encuentra en Las Atalayas de Abama, una de las zonas r…
$2,01M
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Villa en Icod de los Vinos, Španjolska
Villa
Icod de los Vinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Espectacular vivienda independiente en Icod de los Vinos Presentamos esta maravillosa propi…
$345,676
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Villa en El Sauzal, Španjolska
Villa
El Sauzal, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Se pone a la venta una villa exclusiva en la prestigiosa urbanización Los Naranjos (El Sausa…
$1,02M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
Villa de lujo en Adeje, Caldera del Rey, en ventaVilla de lujo en la mejor zona de Costa Ade…
$2,87M
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Parámetros de las propiedades en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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