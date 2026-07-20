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Adosados con Terraza en Venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

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Adeje
21
Arona
9
Los Cristianos
7
Adosado Borrar
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5 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Nos complace ofrecer esta hermosa casa adosada en venta situada en primera línea cerca de la…
$579,264
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Casa adosada única en Los Menores, Adeje Presentamos esta propiedad singular en Los Menores…
$364,184
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Adosado en El Madroñal – Ideal para familias 116 m² construidos | 2 dormitorios dobles + 1 i…
$443,681
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OkeaskOkeask
Adosado Adosado 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Nos complace presentarles los detalles de una magnífica casa adosada, actualmente disponible…
$505,010
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Adosado en venta en Los Menores, Tenerife. Casa de dos plantas con una cómoda distribución: …
$447,416
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Parámetros de las propiedades en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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