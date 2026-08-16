Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Santa Cruz de Tenerife
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

;
Adeje
22
Arona
9
Los Cristianos
7
Adosado Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Casa adosada en venta en el complejo residencial de élite de nueva construcción PortoNovo en…
$635,626
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Se vende una casa de tres pisos ubicada en El Camison, en la frontera entre las ciudades de …
$524,829
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Casa adosada en venta en La Finca, primera fase de Aguilas del Teide. En la primera planta h…
$305,567
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 4 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Se vende casa de pueblo de tres pisos en esquina con una superficie de 135 m². Ubicada en El…
$465,348
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Se vende una espaciosa casa adosada en el complejo Terrazas del Galeon en Adeje. La casa con…
$290,405
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
En venta hay un ático de dos niveles, ubicado en el complejo Un Posto Al Sol, Callao Salvaje…
$204,100
Dejar una solicitud
TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Villa en la zona de El Galeon, en La Capitana. La villa consta de: 4 dormitorios, 3 baños, s…
$670,615
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Casa adosada en venta en el Valle del Sol en la zona de El Madroñal.  En la planta baja hay …
$348,720
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Casa adosada de tres pisos en el área de El Madroñal en el complejo residencial Oasis Fañabe…
$425,695
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir