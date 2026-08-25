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Adosados en Venta en Arona, Španjolska

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9 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Casa adosada en venta en La Finca, primera fase de Aguilas del Teide. En la primera planta h…
$305 567
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Casa adosada en venta en el complejo residencial de élite de nueva construcción PortoNovo en…
$635 626
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Se vende casa de pueblo de tres pisos en esquina con una superficie de 135 m². Ubicada en El…
$465 348
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Se vende una casa de tres pisos ubicada en El Camison, en la frontera entre las ciudades de …
$524 829
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Nos complace presentarles los detalles de una magnífica casa adosada, actualmente disponible…
$505 010
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 155 m²
Tenemos en venta este maravilloso adosado en el complejo Los Halcones. Ofrece dos habitacion…
$208 965
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Esta encantadora casa recién reformada se encuentra en el complejo de Chayofita, consta de 3…
$103 922
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Se vende casa adosada en el complejo residencial «Portonovo» en la ciudad de Los Cristianos …
$763 867
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Se vende amplio y luminoso adosado en Costa del Silencio. Casa adosada ubicada en un tranqui…
$273 984
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