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Casas con piscina en Venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

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Adeje
96
Arona
31
Los Cristianos
17
San Miguel de Abona
7
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34 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Casa adosada en venta en el complejo residencial de élite de nueva construcción PortoNovo en…
$635,626
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Se vende una casa de tres pisos ubicada en El Camison, en la frontera entre las ciudades de …
$524,829
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Casa adosada en venta en La Finca, primera fase de Aguilas del Teide. En la primera planta h…
$305,567
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 545 m²
Villa de esquina moderna situada en una de las mejores residencias de la ciudad de Los Crist…
$1,03M
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Dúplex 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo El Cortijo, en el corazón de Playa de Las América…
$256,583
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Se vende casa de pueblo de tres pisos en esquina con una superficie de 135 m². Ubicada en El…
$465,348
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Se vende una espaciosa casa adosada en el complejo Terrazas del Galeon en Adeje. La casa con…
$290,405
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Dúplex 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo residencial Colina Blanca en San Eugenio Alto. 1 …
$160,948
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
En venta hay un ático de dos niveles, ubicado en el complejo Un Posto Al Sol, Callao Salvaje…
$204,100
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villa separada situada en el complejo residencial de Las Mimosas en Torviscas Alto. En la pl…
$402,369
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 253 m²
En venta hay una villa separada ubicada en el área del Valle San Lorenzo, municipio de Arona…
$688,109
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Dúplex 3 habitaciones en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Apartamento dúplex en Pueblo Primavera complejo en Golf del Sur. En la planta baja hay un am…
$290,405
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Villa en El Bebedero, Španjolska
Villa
El Bebedero, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
En venta hay una villa de lujo con impresionantes vistas del océano y el volcán Teide ubicad…
$583,143
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Dúplex 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Bungalow en el complejo Tegueste, San Eugenio Bajo. Sala de estar, 4 dormitorios, 3 baños, c…
$513,166
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Villa en la zona de El Galeon, en La Capitana. La villa consta de: 4 dormitorios, 3 baños, s…
$670,615
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Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Un magnífico dúplex en el complejo residencial "Adeje Paradise", ubicado en Playa Paraíso, u…
$303,235
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Se vende villa de dos pisos en la zona de Roque del Conde, Costa Adeje . La villa tiene una …
$874,715
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Dúplex 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
En venta hay un dúplex ubicado en la pintoresca zona de Chayofita, en La Finca.Duplex se enc…
$305,567
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Villa de moda de tres pisos en venta en Los Christianos.  El área total es de 335m2, incluye…
$670,615
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Casa adosada en venta en el Valle del Sol en la zona de El Madroñal.  En la planta baja hay …
$348,720
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Se vende villa ubicada en la zona de élite de El Madroñal, Costa Adeje. La villa está comple…
$927,198
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
En venta hay una villa con una superficie habitable de 260 m2, la superficie de la terraza e…
$810,569
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Venta villa situada en La Caleta, a 3 pasos del océano y a 10 minutos de la mejor playa de P…
$991,344
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Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
En venta hay un apartamento dúplex en el complejo Parque Tropical, Los Cristianos. El comple…
$367,380
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
En venta hay una villa adyacente en la parte sur de la isla de Tenerife, construida en 2008.…
$851,389
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 135 m²
En venta hay una hermosa villa con una gran piscina climatizada y vistas al océano. La vi…
$1,04M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Se vende una nueva villa moderna en el sur de la isla de Tenerife, ubicada en la ciudad de C…
$670,615
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Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
En venta hay un hermoso dúplex, que se encuentra en el complejo Golf Resort, en la zona de L…
$425,695
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Casa adosada de tres pisos en el área de El Madroñal en el complejo residencial Oasis Fañabe…
$425,695
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Dúplex 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Duplex en venta en Villas Fañabe en Costa Adeje. Totalmente renovado, consta de una amplia s…
$513,166
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Tipos de propiedades en Santa Cruz de Tenerife

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bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

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