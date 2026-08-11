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Propiedades residenciales en venta en San Roque, Španjolska

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apartamentos
55
casas independientes
31
86 propiedades total found
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$819,724
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Bienvenido a nuestra exclusiva comunidad de apartamentos y áticos de lujo en el corazón de S…
$1,39M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$599,078
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 742 m²
Villa Oak es una residencia de nueva construcción ubicada en la exclusiva zona de Altos de V…
$10,02M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Una Obra Maestra Super Moderna en Altos de ValderramaVilla Stern, una maravilla arquitectóni…
$5,87M
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$700,418
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Número de plantas 2
Opulenta casa adosada enclavada en un campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina co…
$582,172
VAT
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Dúplex 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Moderna casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardí…
$556,584
VAT
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Villa HALO es una villa de lujo única situada en La Reserva de Sotogrande, una de las comuni…
$11,16M
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$1,09M
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$987,799
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$637,814
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$507,633
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Un refugio donde la arquitectura y la naturaleza se funden en perfecta armoníaUbicada en un …
$14,50M
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Villa 7 habitaciones en San Roque, Španjolska
Villa 7 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Número de plantas 3
Villa de Consumo Energético Cero con Vistas al Mar y al Golf y Ascensor Privado en Sotogrand…
$11,41M
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 2/3
Elegante casa dúplex en planta alta gran azotea con terraza, piscina comunitaria, jardín com…
$447,610
VAT
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Dúplex 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$754,052
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Viviendas de obra nueva en San Roque Cádiz cerca de varios campos de golf Las viviendas en v…
$768,326
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 3/3
Ático de lujo con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardín comunitario e imp…
$545,549
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Apartamento 2 habitaciones en Guadiaro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 2
Área 77 m²
Descripción del objeto: Encantadora casa tradicional con gran potencial en Guadiaro, a poca …
$241,476
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Nils Ott Real Estates
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 1
Lujosa casa adosada en campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina comunitaria en me…
$803,549
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Pisos Chic en Sotogrande, Cádiz en un Complejo con Concepto de Hotel Los pisos están situado…
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$455,305
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Piso 3/3
Excelente ático dúplex en un prestigioso campo de golf con enormes terrazas, piscina comunit…
$734,338
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$501,479
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Casa 8 habitaciones en San Roque, Španjolska
Casa 8 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 800 m²
Ubicado en la exclusiva y famosa zona de Sotogrande de la Costa del Sol, esta villa innovado…
$13,31M
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$550,690
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Pisos Chic en Sotogrande, Cádiz en un Complejo con Concepto de Hotel Los pisos están situado…
$1,53M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Situada en la prestigiosa La Reserva de Sotogrande, Villa Halo representa la cúspide de la v…
$10,21M
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